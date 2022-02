Contributi per bollette e affitti: a breve un aiuto per 130 famiglie Coppola: "Riproporremo misura anche nel 2022"

L’assessora alle Politiche Sociali, Carmen Coppola, rende noto che gli Uffici del Settore Servizi al Cittadino hanno completato l’istruttoria delle domande presentate per la concessione di un contributo economico a parziale copertura delle spese per le utenze domestiche di energia elettrica, gas ed acqua e per i canoni di locazione sostenute nel secondo semestre dell’anno 2021 durante la fase di emergenza sanitaria da Covid-19.

A breve, pertanto, 130 nuclei familiari della città di Benevento riceveranno il relativo contributo economico per un totale di 62.964,90 euro.

“L’Amministrazione – spiega l’assessora Carmen Coppola – è intenzionata a riproporre la misura anche nel corso dell’anno 2022 e continuerà a prestare la massima attenzione nei confronti di tutte le misure di carattere nazionale e regionale che consentano di venire incontro ai bisogni delle fasce più deboli della nostra città”.