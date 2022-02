Rubano: "Pina Pedà ufficializza l'ingresso in Forza Italia" L'ex consigliera: "Percorso avviato da Rubano riporterà partito al centro del dibattito politico"

“Pina Pedà, già Consigliera Comunale di Benevento, formalizza l’adesione a Forza Italia.

“Ringrazio Pina Pedà per aver, sin dal primo giorno dell’assunzione dell’incarico di commissario provinciale, incoraggiato la mia persona a riorganizzare il partito nel Sannio ed in città. Pina conosce molto bene le problematiche della città e lo ha dimostrato nel corso dei 5 anni della precedente consiliatura. Le siamo grati, sin da ora, per aver messo a disposizione del partito le proprie competenze in ambito socio sanitario, al fine di arricchire un’azione programmatica che guardi alle necessità dei cittadini di Benevento. E’ proprio in città che avremo a breve altre adesioni, tutte di rilievo. Sono fiducioso nel buon lavoro che stiamo svolgendo ogni giorno” - Così Vice Coordinatore Regionale di Forza Italia in Campania e Commissario del partito in Provincia di Benevento, Francesco Maria Rubano.

“Il mio impegno continua nell’interesse esclusivo di Benevento e della cittadinanza tutta. Sono convinta che il nuovo corso politico di Forza Italia, inaugurato dal Commissario Provinciale, Francesco Maria Rubano, ripoterà Forza Italia al centro del dibattito politico. Lo ha saputo dimostrare alle ultime elezioni provinciali e sono certa che, con il contributo di tutti, riuscirà a dimostrarlo, anche in città. Formalizzo la mia adesione perché finalmente prende forma un progetto politico serio e propositivo. La città merita un laboratorio di idee. Aderiranno in molti, nel Sannio ed in città. Ne sono convinta e darò il mio contributo perché questo avvenga” - E’ quanto ha dichiarato Pina Pedà, già Consigliera Comunale di Benevento.