Forza Italia, Lucio Lonardo nuovo commissario: Benevento un deserto Questa mattina l'adesione. Rubano: a lavoro per ricostruire il partito

Lucio Lonardo è il nuovo commissario cittadino di Forza Italia. Adesione siglata questa mattina sotto gli occhi dei vertici sanniti del partito azzurro: Francesco Maria Rubano, commissario provinciale, Antonio Luciano e Tullia Savigliano, responsabile settore organizzativo provinciale.

“Un percorso che si chiude quando ci si è accorti che gli intenti corrispondevano che devo all’attivismo di Rubano che sta coinvolgendo personalità autorevoli per ricostruire da zero”.

Una novità per il medico sannita, ex presidente dell'Asia di Benevento: è la prima volta che entra a far parte di un partito e non manca una riflessione sulla città: “Benevento sta vivendo un momento davvero difficile quindi è necessario che tutti facciano il proprio lavoro per tirare fuori la città da un impasse che sta diventando davvero preoccupante: sia per le risorse che abbiamo che non sono adeguatamente sfruttate, sia per quelle che non vengono intercettate”.

Poi guarda ai giovani: “Non si offre nulla ai ragazzi se non una movida che si è anche incapaci di gestire e che poi viene ingiustamente colpevolizzata. La desertificazione della città, dal punto di vista commerciale, è sotto gli occhi di tutti. Sbagliate le scelte sui centri commerciali, abbiamo un corso che dopo le 18 è desertificato: sembra il silenzio degli innocenti. Non è una caccia alle streghe ma il covid non può essere sempre un alibi. Necessario coinvolgere i giovani e ridare credibilità alla politica”.

“Sarebbe stato più semplice corteggiare Belen che il dottor Lonardo – scherza invece il commissario provinciale Francesco Rubano -. E’ un passaggio politico programmatico: Forza Italia si riorganizza nel Sannio per garantire un'alternativa alla sinistra e tornerà ai fasti di un tempo, come abbiamo dimostrato alle ultime regionali in cui è risultata la provincia più azzurra della Campania. Alle provinciali abbiamo dato una dimostrazione importante entrando in partita al 92esimo minuto, all'indomani di fuoriuscite che avevano addirittura compromesso la presentazione della lista”.

Poi ricorda il nuovo gruppo che il partito sta costruendo: oltre a Lucio Lonardo recenti gli ingressi delle ex consigliere comunali Pina Pedà e Annarita Russo, e poi Federica Ventorino. “Da qui getteremo le basi per allargare la piattaforma di idee e affrontare anche i prossimi appuntamenti elettorali, con l'obiettivo di tornare a riappropriarci del contatto con la gente”.

E sul prossimo appuntamento per la presidenza della provincia chiosa: nessun dialogo antimastelliano ma siamo opposizione all'amministrazione provinciale ora targata Mastella: ma nessun inciucio col Pd”.