Via Paolella, De Stasio: necessario rifacimento dell'intero manto stradale La consigliera di prima Benevento: bene il rappezzo urgente ma occorre proseguire

"Devo riconoscere all’Assessore ai Lavori Pubblici la solerzia, da me auspicata nell’interrogazione urgente presentata alla sua attenzione qualche giorno addietro, nell’effettuazione del rattoppo per riparare la buca apertasi in via Paolella, in prossimità del distributore di benzina".

Così Rosetta De Stasio Consigliere Comunale “Prima Benevento” in una nota in cui prosegue: "Le dimensioni della stessa la rendevano un pericolo costante per la circolazione, soprattutto perché, al fine di evitarla, gli autisti invadevano l’altra mezzeria di marcia. Ovviamente l’intervento posto in essere è utile solo per evitare il pericolo

imminente costituito dalla buca, ma, come espressamente da me richiesto nell’interrogazione, è indispensabile procedere con un intervento complessivo per il rifacimento dell’intero manto stradale dell’arteria.

I numerosi “rappezzi” infatti, ferma restando la loro necessità in caso di urgenza, non sono idonei a rendere percorribile in sicurezza la strada, considerato che, di fatto, la rendono del tutto dissestata e piena di

avvallamenti. Ciò determina l’alterazione del piano stradale favorendo la probabilità di incidenti dovuti alle inevitabili sbandate delle autovetture. Se si considera che via Paolella è una strada ad alta densità di traffico,

fungendo da collegamento tra la zona alta ed il centro città, l’intervento complessivo appare non più procrastinabile. Mi auguro che allorquando la mia interrogazione sarà discussa in consiglio comunale, il problema sarà stato finalmente risolto. Rappresentare i cittadini è anche intervenire per sollecitare la risoluzione dei problemi facendo proprie le istanze e le esigenze della nostra comunità".