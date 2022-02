Forza Italia: "Da Mastella strumentali attacchi a Salvini" Il coordinamento provinciale: "Non accettiamo lezioni da chi era pronto a votare il Governo Conte"

“Gli attacchi del Sindaco di Benevento Mastella, indirizzati al Senatore Matteo Salvini, si confermano strumentali, così come lo furono verso l’Onorevole Giorgia Meloni. Toccò, in quella stessa occasione, anche al Senatore Matteo Renzi, a cui “implora” oggi di aggregarsi. Correva l’anno 2021, nell’aula di Palazzo Madama, nel corso di un intervento della moglie. Ma sappiamo bene che gli attacchi, i coniugi, li stabiliscono in base a chi potrebbe concedergli la “poltrona” in Parlamento per uno dei membri della famiglia. Nessuno dimentica che la Signora Sandra Mastella si candidò e fu votata anche dagli alleati della Lega e da Fratelli d’Italia, nel collegio maggioritario senatoriale di Benevento-Santa Maria Capua Vetere. Da chi era pronto a votare il Governo Conte non accettiamo lezioni di politica. Mastella pensi a fare il Sindaco e la moglie continui a fare la senatrice, in attesa del 2023, allorquando diventerà una semplice pensionata della Regione Campania” - E’ quanto dichiara in una nota il Coordinamento Provinciale di Forza Italia di Benevento.