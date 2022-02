Telesina, Lonardo interroga Giovannini e Lamorgese La senatrice sannita incalza il Governo sullo stato della Statale 372

“Ho presentato, oggi, in Senato, una interrogazione parlamentare al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Enrico Giovannini, ed al Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, per chiedere di sapere quali interventi urgenti i Ministri interrogati, ciascuno per le proprie competenze, intendano porre in essere per evitare che lungo la strada statale 372 Telesina (SS 372) si continui a morire per responsabilità legate all’inadeguatezza dell’arteria".

Così la Senatrice della componente Idea-Cambiamo!-Europeisti Noi di centro (Noi Campani) del gruppo Misto, Sandra Lonardo.

"Ho chiesto, pertanto, quali interventi urgenti intendano porre in essere per garantire la sicurezza del manto stradale e una segnaletica orizzontale e verticale visibile e facilmente individuabile e se intendano adottare soluzioni che consentano di sistemare buche e avvallamenti, che spesso inducono gli automobilisti ad invadere la corsia opposta.

Ho chiesto, inoltre, quali iniziative intendano avviare per verificare se gli autovelox posizionati lungo la Telesina siano regolari, supportati e resi visibili da una segnaletica adeguata e a norma di legge e di verificare se le risorse delle multe emesse e incassate dai Comuni attraverso gli autovelox che rilevano la velocità lungo la “Telesina”, in attesa che si sblocchi la gara per l’assegnazione dei lavori di raddoppio, pur non essendo previsto espressamente dal legislatore, possano essere utilizzate per la sistemazione, la manutenzione, l’ammodernamento della SS 372 (pur essendo questa di proprietà dell’Anas) e del suo manto stradale, visto che gli autovelox che consentono gli incassi agli enti sono posizionati lungo la medesima arteria.

Ho chiesto, infine, di sapere quali siano i tempi di aggiudicazione definitiva dell’appalto per il raddoppio del primo lotto della statale Telesina che va da Benevento a San Salvatore Telesino”.