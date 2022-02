Telesina, Mastella chiede incontro urgente al prefetto La pericolosità della statale 372 ancora al centro delle attenzioni

“Stamani, ho chiesto al Prefetto di convocare un incontro urgente con il direttore dell’Anas, per discutere dell’annosa e mai risolta problematica inerente la strada statale 372 Telesina (SS 372). Ringrazio il Prefetto Torlontano per la sua disponibilità e per il suo costante impegno a favore della comunità della città e della Provincia di Benevento”. Torna sulla questione della Statale 372 Telesina, dopo il tragico incidente dello scorso fine settimana costato la vita a due persone, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.