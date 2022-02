Pnrr, Mastella invita "chiama" i sindaci del Sannio Un incontro con la cabina di regia per ascoltare istanze ed esigenze

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha inviato un invito a tutti i sindaci della provincia, dando la sua disponibilità, unitamente ai componenti dell’intera Cabina di Regia, ad ascoltare le loro istanze ed esigenze al fine di ottimizzare e semplificare le complesse procedure tecniche ed amministrative attinenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“Il PNRR - scrive il sindaco Mastella - è l’ultima possibilità per vedere i nostri territori riqualificarsi ed armonizzarsi in base alle tante esigenze che gli stessi richiedono. Lo strumento del PNRR, in tal senso, ci deve consentire di confrontarci e di elaborare le migliori progettualità possibili per realizzare e consegnare un futuro migliore alle nostre comunità. Pertanto, nella mia qualità di Sindaco capoluogo ho avvertito forte la necessità di coinvolgere le migliori intelligenze: a tal fine ho istituito una Cabina di Regia con il coinvolgimento anche delle Università del territorio, rappresentate dai rispettivi Rettori per potenziare la filiera Istituzionale, e ritengo fondamentale un confronto costruttivo anche con i colleghi sindaci della nostra provincia”.