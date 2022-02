Pnrr. De Pierro: "Stucchevole la minoranza: il lavoro prosegue" "Inutile rispondere: al termine di questo step di programmazione andremo in consiglio"

“E’ diventato ormai un leitmotiv stucchevole quello della minoranza sul Pnrr, per questa ragione non ho nessuna intenzione di replicare ancora. E non lo farò. Piuttosto illustrerò gli ulteriori step compiuti in questa fase di programmazione”. Così in una nota il vicesindaco della città di Benevento Francesco De Pierro.

“Lunedì pomeriggio a Palazzo Mosti si sono svolti due tavoli tecnico-istituzionali. Al primo hanno partecipato tutte le sigle del mondo produttivo: i rappresentanti di industria, commercio, agricoltura, artigianato e servizi hanno partecipato ad una sessione di lavoro con un interessante scambio di punti di vista”. “Altrettanto efficace è stato il vertice con le quattro, principali sigle sindacali. Abbiamo concordato, tra le tante cose, la stesura di un Protocollo d’intesa per la sicurezza sul lavoro e il contrasto alle morti bianche nella fase di esecuzione dei lavori connessi al Pnrr. Un documento che si richiamerà alla magistrale indicazione del Capo dello Stato Mattarella che nel discorso d’insediamento a Montecitorio ha individuato le politiche per la sicurezza sul lavoro come priorità nazionale”. Poi il vicesindaco aggiunge: “A breve incontreremo anche le associazioni e le rappresentanze più rappresentative del mondo del volontariato e del Terzo settore, per ascoltarne istanze e proposte e dunque armonizzarle con gli obiettivi previsti da Next Generation Eu”. “Il lavoro prosegue in maniera serrata e l’amministrazione agisce con realismo e spirito di condivisione”.

“Quando sarà concluso questo primo step di ascolto e programmazione, l’amministrazione riferirà in Consiglio comunale e illustrerà la Road Map per rispondere alla cruciale sfida del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L’amministrazione è consapevole della centralità dell’Aula e del massimo organo democratico della città, anche in questa partita. Non sono necessarie sollecitazioni di natura evidentemente strumentale”, conclude il vicesindaco Francesco De Pierro.