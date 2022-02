Telesina, Voso e Rubano: Anas ha già in programma lavori per i tratti ammalorati La precisazione della senatrice e del commissario della provincia di Benevento per Forza Italia

“L’Anas Campania ha in programma di eseguire le opere di pavimentazione anche dei tratti ammalorati presenti sulla S.S. 372 Telese - Caianello e che rappresentano un rischio per gli utenti della strada. Attraverso l’interlocuzione attivata, in seguito all’incidente mortale di sabato 5 febbraio, è stato inoltre spiegato che parte dei lavori su punti critici e pericolosi, in corso d'opera, hanno subito un fermo a causa dalle condizioni meteorologiche avverse. Ringrazio Nicola Montesano, Responsabile Anas in Campania e la struttura tecnica per l’attenzione concreta che garantiranno alle problematiche che insistono sulla strada statale Telesina. Continuerò a monitorare questa vicenda e ogni altra che mi verrà debitamente segnalata dai rappresentanti politici locali, nell’interesse del territorio e dei cittadini, raccomandando sempre a tutti di rispettare sempre le regole del codice della strada". Così Silvia Vono, Senatrice di Forza Italia e Vice Presidente della Commissione Lavori Pubblici.

“Ringrazio la Senatrice Silvia Vono per essersi prontamente attivata, consegnandoci un riscontro immediato e concreto. Sono certo che il suo impegno continuerà ad essere prezioso per tutte le problematiche riguardanti la sicurezza stradale dei nostri territori ed in particolare per il tema del raddoppio della Telese-Caianello, vista la sua importante attività da Vice Presidente della Commissione parlamentare Lavori Pubblici” ha aggiunto Francesco Maria Rubano, Sindaco di Puglianello e Commissario di Forza Italia della Provincia di Benevento.