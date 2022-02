Bonus 110 e difficoltà con cessione crediti, mozione della Lonardo La senatrice: "Contrasto all'illegalità non deve tradursi in una paralisi del settore"

“Ho depositato, in Senato, una mozione, sottoscritta dai colleghi senatori Gaetano Quagliariello, Paolo Romani, Sandro Biasotti, Massimo Berutti, Andrea Causin, Raffaele Fantetti, Marinella Pacifico e Silvana Abate, per impegnare il Governo a porre in essere ogni iniziativa utile, volta a impedire che il giusto e doveroso contrasto alle illegalità, nell’ambito dei cosiddetti bonus e superbonus edilizi, non si traduca in una paralisi di un settore trainante per la ripresa produttiva e occupazionale e in un ingiusto danno per i fruitori e per le aziende che hanno già compiuto programmazioni e investimenti ostacolati da un cambio delle regole in corsa. Ecco perché ho chiesto che vengano riviste, a tal fine, le decisioni assunte - o quantomeno differendone per i contratti già in essere l’efficacia per un tempo congruo, stimabile in un sette mesi – e sostenute proposte avanzate nella medesima direzione in ambito Parlamentare”. Lo dichiara la Sen. della componente IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI-NOI DI CENTRO (Noi Campani) del gruppo Misto, Sandra Lonardo.