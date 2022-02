Esondazioni Puglianello, Cataudo (FI): ancora irrisolto, no ad ordini dall'alto Il Consigliere Provinciale di Forza Italia, sollecita i vertici della Provincia e uffici competenti

“In merito alla preoccupante problematica relativa ai rischi di nuove esondazioni del fiume Volturno presso l’area di Puglianello, devo sollecitare nuovamente i vertici della Provincia e gli uffici competenti. Ritengo sia doveroso essere celeri e concreti nel cercare di risolvere questa criticità che abbiamo evidenziato, da più di un mese e con apposita istanza, insieme al Sindaco di Puglianello Francesco Maria Rubano e alla Prefettura".

Così il Consigliere Provinciale di Forza Italia, Claudio Cataudo che prosegue "Da allora e dopo molteplici sollecitazioni siamo riusciti a far programmare un sopralluogo: tentativo non concretizzatosi poiché i tecnici della Provincia non sono riusciti a transitare a causa di contagio da Covid19 dei proprietari di un terreno che porta al sito interessato. È necessario evidenziare che i sopralluoghi non si realizzano in questo modo. In particolare quando la problematica è avanzata da un Sindaco, la Provincia, sia per garbo Istituzionale che per pragmatismo, richiede la presenza del Primo Cittadino o di un tecnico comunale delegato. Tutto ciò non è avvenuto ed è stata una mancanza di rispetto istituzionale da parte della Amministrazione Provinciale.

Se ci fosse stata la presenza del Sindaco, infatti, si sarebbe potuto procedere poiché avrebbe indicato il percorso necessario per raggiungere il sito interessato. Non possiamo consentire che ci siano Comuni di serie A e comuni di serie B.

Oppure dobbiamo pensare che la lentezza sia dovuta a degli ordini superiori ? Su questo tema continuerò ad essere vigile e ne chiederò spiegazioni al Presidente reggente. La Rocca dei Rettori deve essere una Istituzione aperta a tutti gli Amministratori comunali, al di là della tessera di partito. Pertanto chiedo nuovamente di fissare un sopralluogo urgente e di creare un tavolo tecnico tra Provincia e Comune di Puglianello al fine di concertare la soluzione migliore che metta in sicurezza quella parte di territorio, gli abitanti e le aziende agricole ivi presenti”.