Pnrr, l'opposizione chiede la convocazione urgente di un consiglio comunale De Stasio: "Vogliamo poter fornire un contributo fattivo alla programmazione"

“Convocare un consiglio comunale urgente sul Pnrr”. E' la richiesta presentata dai consiglieri di opposizione a Palazzo Mosti.

“I consiglieri di opposizione hanno depositato, il 7 febbraio – precisa in una nota Rosetta De Stasio, Consigliere Comunale 'Prima Benevento' - la richiesta di convocazione del Consiglio Comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del vigente regolamento per poter discutere sugli indirizzi per la programmazione degli interventi e dei progetti di investimento finanziabili a valere sulle diverse missioni del Pnrr”.

In particolare, l'esponente della minoranza precisa che “dopo avere preso atto che anche nella prossima seduta del Consiglio comunale, convocata per il giorno 14 febbraio, non risulta all’ordine del giorno la discussione sulle questioni relative al Pnrr, abbiamo inteso esercitare il nostro diritto consistente nel poter chiedere la convocazione del consiglio con l’indicazione degli argomenti da porre all’Ordine del giorno”. Ed aggiunge: “Peraltro rappresentando l’opposizione oltre 1/5 del Consiglio, la richiesta deve essere necessariamente accolta. Naturalmente la mia intenzione, come quella dei consiglieri che hanno sottoscritto la richiesta, è quella di fornire un contributo fattivo alla programmazione generale degli interventi da porre in essere, dopo avere ricevuto le necessarie e dovute informazioni.

L’esigenza di trasparenza e di informazione non è solo dei consiglieri comunali, che hanno il dovere, oltre che il diritto, di contribuire allo sviluppo ed alla crescita della città anche intercettando i finanziamenti messi a disposizione, ma è soprattutto un’esigenza della cittadinanza, che ha diritto di conoscere quale programmazione l’amministrazione comunale intenda proporre e realizzare”.