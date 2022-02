Diga Campolattaro, Borghi sfotte Mastella: "Cabina regia come grande centro" Il commissario dem: "C'è commissario, non subcommissari o cabine"

Sulla Diga di Campolattaro il commissario provinciale Dem Borghi prende in giro Mastella: "Dopo aver invano tentato di promuovere il governo Conte ter, poi di eleggere Berlusconi e Casini al Quirinale, il sindaco di Benevento si colloca in «cabina di regia» dell’invaso di Campolattaro, la cui realizzazione forma oggetto di commissariamento da parte del Governo Nazionale.

Non si hanno notizie, allo stato, né di «subcommissari» né di «cabine di regia». Ma l’immaginazione del sindaco di Benevento non conosce confini. Diciamo che le probabilità che si realizzi con le modalità indicate sono quasi alla pari della nascita del grande centro".