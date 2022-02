Agostinelli (Noi di Centro): "Borghi? Paga le frequentazioni beneventane" La replica dei mastelliani sul caso Diga: "Va ascoltato il territorio"

“Questo Borghi è davvero singolare. Ce lo hanno descritto in passato come un discreto parlamentare ma evidentemente le frequentazioni beneventane lo hanno ora condotto sul binario della insufficienza politica”. Così il segretario provinciale di Noi Di Centro, Carmine Agostinelli.

“Contesta a Mastella di aver dato una mano per il Conte-Ter del quale facevano parte ministri e sottosegretari del Pd e non certo del nostro movimento, contesta a Mastella di aver lavorato per Casini presidente della Repubblica quando lo stesso Pd era pronto a votarlo, ma Borghi (Pd?) è in sé o in confusione?”, rincara Agostinelli che aggiunge: “Se il Pd immagina di creare sul piano nazionale una larga coalizione per battere le destre e i sovranisti con simili dichiarazioni e tali personaggi la strada per la sconfitta è brevissima. Al contrario i dirigenti nazionali del Pd dovrebbe auspicare, per evitare di schiantarsi, la nascita di un Centro che possa allearsi con i riformisti per governare il Paese. In ogni caso sfidiamo Borghi nel maggioritario a Benevento, vediamo se il Pd vincerà mai senza i voti del Centro. Borghi prima di scrivere chiedesse consiglio ai dirigenti del Pd che hanno una visione come Bettini, Marcucci etc.”, spiega ancora il segretario sannita di Noi Di Centro che conclude: “A proposito invece della Diga di Campolattaro Mastella con la Regione Campania è stato protagonista del risultato ottenuto e chi immagina di scavalcare il territorio si sbaglia di grosso. Sindaci e popolazioni vanno ascoltati e Noi Di Centro a breve avvierà sul tema una consultazione territoriale”, conclude Carmine Agostinelli.