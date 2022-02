Sommese segretario regionale di Azione: gli auguri di Sguera Ieri a Napoli il Congresso fondativo del partito, il segretario provinciale

“L’elezione di Giuseppe Sommese a segretario regionale è una notizia positiva per l’intero movimento. La scelta di un consigliere regionale, infatti, ribadisce la volontà di ‘Azione’ di riconoscere il giusto protagonismo ai territori e agli amministratori. A Sommese, dunque, vanno gli auguri di buono lavoro. Sarà un piacere collaborare con lui alla crescita e al rafforzamento del nostro partito”. Così Vincenzo Sguera, segretario provinciale di Azione nel Sannio, a margine dell’assemblea congressuale tenutasi ieri pomeriggio all’Holiday Inn di Napoli. Presenti nella città partenopea i segretari provinciali e numerosi dirigenti e amministratori del partito campano mentre per gli altri iscritti è stato possibile contribuire ai lavori in via telematica. Il congresso fondativo ha visto la partecipazione di Carlo Calenda, Matteo Richetti ed Enrico Costa.

“Territori in Azione” l’incipit della mozione congressuale legata alla candidatura a segretario regionale di Giuseppe Sommese. “Immaginiamo il partito come una rete infrastrutturale del Paese e della Regione, capillare e radicata. Ovunque, nelle province, nei quartieri, nei piccoli comuni, - si legge nel documento congressuale - bisogna raccogliere domande di buona amministrazione ed elaborare proposte, aprire sedi, sollecitare il confronto con i cittadini”.

“E’ questo passaggio – dichiara Sguera – che dà il senso di quello che dovrà essere il nostro impegno in questa fase iniziale di costruzione del partito. Vogliamo diventare un punto di riferimento per gli amministratori locali e per le comunità e la strada che abbiamo scelto di seguire ci porterà a investire su energie nuove, competenze, professionalità. E’ in quest’ottica che annuncio che a rappresentare ‘Azione Sannio’ nel direttivo regionale saranno Alessandro Mansueto, consigliere regionale a Ginestra degli Schiavoni e Anna Rosa del circolo di Ceppaloni”. La stagione congressuale di ‘Azione’ prosegue e vivrà il suo momento più importante il 19 e il 20 febbraio con il congresso nazionale al quale parteciperà il segretario provinciale Vincenzo Sguera.