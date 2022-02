Mastella: il parcheggio di Porta Rufina torna al comune Il sindaco di Benevento: ancora una volta, siamo costretti a mettere mano ai disastri ereditati

“Il parcheggio di Porta Rufina torna di nuovo al Comune”. Lo annuncia il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che ha dichiarato: “Desidero ringraziare l’ufficio legale, l’assessore Cappa e quanti, su mia sollecitazione costante, hanno raggiunto questo primo risultato. Ancora una volta, siamo costretti a mettere mano ai disastri ereditati”.

E specifica la questione attraverso la nota del dirigente del settore legale Vincenzo Catalano:



“In seguito a recenti dichiarazioni rese agli organi di stampa locali e relative all’attuale situazione del parcheggio interrato Porta Rufina, da cui sembrerebbe rilevarsi una sorta di inerzia del Comune per la relativa gestione, si ritiene utile chiarire quanto segue. Con atto prot. 8184 del 25.1.21 l’Avvocatura Municipale, rilevato che ad esito della dichiarazione di fallimento dell’AMTS spa, confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 27865/2019, l’ATI concessionaria capogruppo mandataria Siciliano Costruzioni srl si è resa inadempiente agli obblighi di gestione del parcheggio derivanti dalla convenzione del 18.5.2006, ha proceduto alla contestazione della risoluzione per inadempimento della detta concessione di gestione del parcheggio interrato Porta Rufina, con richiesta alla stessa ed alla Curatela del Fallimento della AMTS spa della restituzione dell’immobile suddetto al Comune, con riserva, all’esito della quantificazione, di azione risarcitoria in danno dei costruttori e gestori.

Con nota del 10.2.22 la Curatela, quale detentore dell’immobile, ha formalizzato la disponibilità alla riconsegna, con richiesta di indicazioni delle relative modalità.

Per tali motivi a breve si procederà da parte del Comune alla presa in consegna dell’immobile al fine di rendere nel più breve tempo possibile lo stesso fruibile al pubblico, previa verifica dello stato attuale dello stesso a esito della mancata dovuta manutenzione da parte del concessionario”.