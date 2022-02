Rubano (FI): si amplia organigramma provinciale, a lavoro con Martusciello Il commissario: a breve ci saranno altri ingressi che rafforzeranno il nostro impegno

Il Commissario Provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, ha nominato tre Responsabili di settore all’interno dell’organigramma provinciale del partito: Attilio Sabione, Presidente del Consiglio Comunale di Cusano Mutri e medico, a cui è stato affidato il settore Sanità; Mario Mirra, Consigliere Comunale di Calvi e avvocato, si occuperà del comparto Attività Istituzionali; Liliana Naimoli, Consigliere Comunale di Melizzano e Funzionario della Pubblica Amministrazione, lavorerà all’interno delle Politiche Sociali. Nelle prossime settimane il Commissario annuncerà le successive nomine per declinare ogni ambito programmatico riguardante l’azione che il partito sannita metterà in campo.

“Abbiamo avuto un incontro con il vice commissario provinciale Lello Di Somma e con la Responsabile dell’Organizzazione Tullia Savignano, per effettuare un’analisi delle necessità nei Comuni su cui stiamo ponendo la nostra attenzione. A breve ci saranno ulteriori ingressi che rafforzeranno il nostro impegno nel Sannio, d’intesa con il Vice Coordinatore vicario regionale, Fulvio Martusciello”. E’ quanto ha dichiarato il Commissario

di Forza Italia in Provincia di Benevento, Francesco Maria Rubano.