Investimenti sociali del PNRR, approvato l’avviso pubblico Per individuare i soggetti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione

L’Ambito B1, di cui è capofila il Comune di Benevento, ha approvato lo schema di avviso pubblico per l'individuazione di soggetti del Terzo Settore disponibili alla co-progettazione e gestione in partnership di attività e interventi nell’ambito del piano operativo per la presentazione da parte degli ambiti sociali territoriali di proposte di adesione alle progettualità di cui alla Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

A darne notizia è l’assessora Carmen Coppola nella veste di presidente del Coordinamento Istituzionale dell’Ambito B1. “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – spiega l’assessora Coppola - entra nella fase più importante e con l’approvazione dell’avviso pubblico si dà concreto avvio alle azioni tese alla partecipazione agli investimenti sociali del Piano. L’avviso pubblico è rivolto agli enti del Terzo Settore affinché manifestino il proprio interesse a co-progettare, in una con l’Ambito B1, gli interventi da proporre a valere sui che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si appresta a emanare. L’Ambito B1 è sensibile e attento al coinvolgimento degli enti del Terzo Settore, che quotidianamente si trovano a toccare il tessuto sociale della nostra comunità, per giungere a un’intensa condivisione delle proposte progettuali da presentare. Le 7 linee di attività per le quali l’Ambito B1 intende partecipare abbracciano diversi interessi. Disabilità, sostegno alle persone

vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, accoglienza delle persone senza dimora, interventi e servizi finalizzati alla riduzione della marginalità e all’inclusione sociale a favore delle persone adulte e delle loro famiglie,sono solo alcune delle aree di intervento coperte dagli investimenti sociali del PNRR. Di qui – conclude l’assessora Coppola - il mio invito agli enti del Terzo Settore affinché diano la propria disponibilità a delineare insieme un percorso di aiuto e sostegno alle istanze emergenti nei nostri territori e nelle nostre comunità”.