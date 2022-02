Apb: "Porta Rufina? Non vorremmo rovinare il momento ma..." I consiglieri: "Già 4 anni fa contratto risolto...e avvocatura si è mossa il 25 gennaio"

Alternativa per Benevento replica a Mastella su Porta Rufina: "Bravo Mastella! Viva Mastella! Il sindaco annuncia che il parcheggio di Porta Rufina torna proprietà Comunale e non possiamo che accogliere con gioia questa notizia. E non pecca di falsa modestia il primo cittadino nel rivendicare un risultato giunto dopo sue “sollecitazioni costanti”. Certo, qualcuno pure potrebbe fargli notare che sono trascorsi ‘appena’ quattro anni da quando i legali dell’Ati Porta Rufina comunicavano a palazzo Mosti di ritenere risolto il contratto. Così come sarebbe superfluo sottolineare la coincidenza temporale che vede l’avvocatura municipale muoversi soltanto il 25 gennaio del 2022 (e non 2021 come ‘distrattamente’ ed erroneamente riportato nella missiva), ovvero subito dopo la sollecitazione - magari non costante ma certo recepita- giunta da qualche consigliere di opposizione (preso pure a ‘male parole’). Ma perché rovinare questo momento di giubilo del sindaco? Per sottolineare che c’è stato bisogno di una sveglia per porre fine a un lungo riposo? Assolutamente no, va bene così. Accontentiamoci di un meglio tardi che mai”.