Monopattini e scooter elettrici, De Lorenzo (Pd) interroga sindaco e assessore L'esponente Pd ed altri consiglieri chiedono lumi al Comune su benefici e sulla durata affidamento

Il consigliere comunale del Partito Democratico Giovanni De Lorenzo, vicepresidente della Commissione Consiliare Traffico, ha depositato a palazzo Mosti una interrogazione indirizzata al sindaco e all’assessore al Traffico per chiarire termini e prospettive del progetto sperimentale di mobilità sostenibile che la K-City ha avviato nella Città di Benevento lo scorso 31 dicembre.

De Lorenzo, in particolare, si sofferma su alcune discrepanze tra l’atto di indirizzo approvato dalla Giunta e il contenuto dell’accordo sottoscritto, sui benefici economici per il Comune derivanti dal servizio, sulla clausola dell'accordo che prevede la possibilità di proroga per ben 36 mesi, sul pagamento o meno della tassa di occupazione di suolo pubblico, sul possibile incremento in primavera degli scooter elettrici, sull’effettiva realizzazione della prevista attività di monitoraggio sull’inquinamento.

Interrogazione sottoscritta anche dai consiglieri Floriana Fioretti, Raffaele De Longis, Marialetizia Varricchio, Angelo Miceli, Luigi Diego Perifano, Luigia Piccaluga Principe, Vincenzo Sguera.