Cascone a Barone: "Lo scalo merci a Ponte Valentino sarà finanziato" Il presidente dell'Asi riceve rassicurazioni dalla Regione: "Non c’è stato alcun taglio"

“Lo scalo merci a Ponte Valentino si farà, a prescindere dalla fonte di finanziamento. L’impegno della Regione Campania è stato ribadito dal presidente Cascone in una nota che mi è arrivata questa mattina”. A dirlo è il presidente dell’Asi della provincia di Benevento, Luigi Barone, che torna sulla questione del taglio dei 21 milioni lamentato dall’opposizione a Palazzo Mosti. “Non c’è stato alcun taglio, perché da principio lo scalo merci da realizzare a Ponte Valentino era candidato ad ottenere la copertura finanziaria dalla Regione Campania. E tanto il presidente De Luca quanto il presidente Cascone hanno confermato, a più riprese non solo al sottoscritto ma anche al sindaco Mastella, l’impegno, con Rfi, a realizzare lo scalo merci a Ponte Valentino sull’alta capacità Napoli-Bari”, aggiunge ancora Barone che a proposito del decreto Zes afferma: “Così come afferma il presidente Cascone nella lettera che mi ha inviato, nello stesso periodo della preparazione del decreto Zes da parte del ministero della Coesione Territoriale, l’Asi di Benevento, unica in Campania, ha ricevuto due finanziamenti per la viabilità, dal Cipess, di oltre 5 milioni per adeguare e sistemare tutto il sistema di Ponte Valentino ricadente in Zona Economica Speciale”. Il presidente dell’Asi riguardo il finanziamento di infrastrutture in area Zes ha incontrato anche il commissario di governo Romano: “Ci siamo visti ieri mattina a Pontecagnano e abbiamo discusso del decreto Zes e delle necessità della Zona Economica Speciale di Benevento. Premesso che la viabilità è già finanziata e lo scalo merci lo finanzia la Regione, ho chiesto un impegno per la messa in sicurezza dei fiumi e abbiamo concordato una visita a breve per definire un percorso condiviso. L’avvocato Romano, che aveva avuto sul tema anche un confronto con il Gabinetto del ministro Carfagna, ha garantito l’impegno del commissariato per risolvere la vicenda”. A seguire, il presidente Barone ringrazia “la senatrice Lonardo per essersi attivata sull’argomento”. Infine, il numero uno dell’Asi annuncia un tavolo a breve sulle questioni che interessano lo sviluppo industriale: “Con il sindaco Mastella abbiamo concordato un tavolo a breve per verificare la progettualità per il Pnrr e dello scalo merci, per avanzare una proposta di riperimetrazione delle Zes e per definire la gestione di contrada Olivola”.