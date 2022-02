Centrodestra, Paolucci (Fdi): "Pentito di aver puntato su De Stasio" "Senza Fratelli d'Italia non sarebbe neanche consigliere comunale"

Paolucci, responsabile aree interne di Fratelli d'Italia, interviene su Facebook in maniera piuttosto dura su Rosetta De Stasio: "Sono pentito di aver dato spazio, in nome della presunta unità della coalizione, al nome di Rosetta De Stasio. Ho ragionato in termini politici e di rispetto di una storia comune e identitaria. Ho capito subito di aver sbagliato, quando ho visto la nostra candidata flirtare con la sinistra ed è con profondo rammarico che continua, contro ogni logica politica e numerica, ad affermare di essere stata eletta con i voti della Lega o personali. Senza i voti di Fratelli d'Italia Sannio, che ha preso gli stessi voti della lista "4 in uno della Lega", non sarebbe neanche stata eletta consigliere comunale. Vedo tracotanza, ingenerosità e assenza di visione politica. Mi dispiace, ma sono troppo signore per scendere sul personale. Mi mantengo nel perifano delle considerazioni politiche. Pardon, volevo dire perimetro...".