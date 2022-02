Benevento resta nel patto territoriale: lo ha deciso il Consiglio No alla revoca della delibera sui pini e alla nomina di un componente in cda Gesesa

Il Consiglio comunale, riunitosi questa mattina in modalità mista (in presenza e da remoto), ha deliberato la permanenza del Comune di Benevento nel Patto Territoriale della Provincia di Benevento.

L’assise ha, inoltre, respinto la mozione del consigliere comunale del gruppo “Prima Benevento”, Rosa De Stasio, in ordine alla revoca in autotutela della

deliberazione di Giunta comunale n. 41 del 3 marzo 2020 riguardante la manutenzione e cura delle conifere ubicate nella zona alta di Benevento e il verde cittadino.

Il Consiglio ha altresì respinto la mozione del consigliere comunale del gruppo “Prima Benevento”, Rosa De Stasio, in ordine alla revoca del provvedimento sindacale (prot. 13761/2021) di nomina di un componente nel consiglio d’amministrazione della Ge.Se.Sa spa.

Il Consiglio ha infine approvato il regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute di Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari e della Giunta comunale.