Bando piccoli comuni, Mortaruolo: finanziati 15 interventi per 16 milioni "Figurano anche alcuni interventi strategici come la Diga di Campolattaro per 115 milioni di euro"

“Con la delibera di ieri del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS) sono stati finanziati 15 interventi sulla viabilità relativi alla provincia di Benevento, presentati nell’ambito del bando piccoli Comuni per un totale di 16 milioni di euro". Così Erasmo Mortaruolo, Consigliere regionale e Vicepresidente della Commissione Attività Produttive, Lavoro e Turismo della Campania che aggiunge: "Figurano anche alcuni interventi strategici come la Diga di Campolattaro (115 milioni) e il completamento della strada a scorrimento veloce Fondovalle Tammaro (20 milioni).

Beneficiari sono i Comuni di Apice, Arpaia, Arpaise, Campolattaro, Campoli del Monte Taburno, Castelvetere in Val Fortore, Forchia, Fragneto L'Abate, Montefalcone di Val Fortore, Paolisi, San Giorgio del Sannio, Solopaca, Tocco Caudio e il Consorzio ASI di Benevento".

"Si tratta di una notizia rilevante - evidenzia l'esponente sannita a Palazzo Santa Lucia - che darà impulso alla crescita e all’occupazione delle aree interne che per anni hanno scontato una posizione di marginalità e di mancato investimento sul miglioramento dei collegamenti viari che sono invece vitali per lo sviluppo di un territorio. L’approvazione della delibera CIPESS consentirà ai Comuni di partire con le gare per i lavori già a partire dal prossimo mese di marzo”.