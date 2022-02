Lonardo: "Ok alla mia richiesta per aiutare settore bufalino" "Chiesto di inserire nel decreto sostegni la possibilità di individuare risorse per il settore"

“È stata accolta la mia richiesta di inserire, al Decreto Legge Sostegni-ter, una osservazione al fine di contrastare le particolari criticità emerse a seguito della diffusione di zoonosi da brucellosi. In particolare, ho chiesto che si valuti la possibilità di individuare risorse per gli allevatori del settore bufalino, con riguardo ai mancati redditi in conseguenza degli abbattimenti dovuti alla presenza di tale infezione, nonché a favore dell’applicazione di misure di biosicurezza nelle aziende in cui sono state diagnosticate le infezioni da brucellosi e tubercolosi, al fine di ridurre, se non eliminare, la presenza di tali patologie nel territorio. Un sentito ringraziamento al collega Senatore Bergesio, che ha coordinato il testo, accogliendo le osservazioni dei Commissari e mettendo in campo un prezioso lavoro di squadra. Mi auguro che le osservazioni si traducano in atti concreti, perché gli allevatori necessitano e meritano di ricevere un aiuto reale”. Lo dichiara, in una nota, la Senatrice Sandra Lonardo.