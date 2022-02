Agostnelli (Noi di Centro): "Bene Regione e Provincia su interventi stradali" Il segretario provinciale: "28 milioni per fondovalle Tammaro e Vitulanese: opere strategiche"

"Negli ultimi riparti del CIPESS è presente anche il territorio Sannita con due importanti interventi stradali per un valore di oltre 28 milioni di euro. Si tratta del completamento della fondovalle Tammaro e del completamento della fondovalle Vitulanese.

Un esempio di virtuosità e sinergia territoriale, commenta Carmine Agostinelli, segretario provinciale del partito “noi Di Centro”. Si tratta di due opere strategiche per il nostro territorio, opere che agevoleranno il collegamento tra le aree interne e la città metropolitana e contribuiranno a migliorare la qualità della vita del territorio sannita in genere. A questi ed a tutti gli altri interventi infrastrutturali in essere e programmati, occorre affiancare una vincente politica strategica del nostro territorio al fine di rendere più attrattive le aree interne ed invertire il trend demografico ed occupazionale. Il nostro partito è pronto a fare la sua parte, come sta ampiamente dimostrando.

Un plauso alla Provincia di Benevento per il lavoro svolto ed alla Regione Campania per la capacità di promuovere progettualità finalizzate all’aumento della sicurezza e della resilienza".