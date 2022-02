Mastella: "Caro energia? Draghi copi Rumor con tariffa sociale" Il sindaco: "Dopo guerra Kippur costo elettrcità raddoppiò: si introdussero sgravi"

“La Democrazia Cristiana è irripetibile ma gli esempi di sensibilità umana e sociale di quelle stagioni vanno seguiti. Draghi sul caro energia non perda ulteriore tempo e copi quello che fece il governo Rumor nel 1973. Dopo la guerra del Kippur il prezzo del petrolio quadruplicò e la bolletta elettrica raddoppiò. In un mese il ministro Donat-Cattin definì la tariffa sociale dell’elettricità che riduceva il costo per chi aveva un contratto di 3kw e non superava i 180kw, sgravio che poi è rimasto in vigore fino al 2008. Si faccia subito e si introduca nuovamente la tariffa sociale, badando però anche al mondo produttivo”. Così Clemente Mastella, segretario nazionale di Noi Di Centro e sindaco di Benevento.