Fioretti: "Piazza Piano di Corte: commercianti e residenti preoccupati" "Apertura cantiere: vanno limitati i disagi nella zona"

Nel pomeriggio di ieri, a margine della riunione della commissione Attività Produttive di palazzo Mosti, la capogruppo del Pd al Comune di Benevento Floriana Fioretti ha formalizzato una richiesta di informazioni riguardante l’avvio dei lavori a piazza Piano di Corte.

“Nella fase che sta precedendo l’apertura del cantiere di piazza Piano di Corte– spiega Floriana Fioretti – la poca informazione e la evidente disorganizzazione stanno generando più di un motivo di preoccupazione tra i commercianti e i residenti della zona. Mi sono fatta dunque portavoce delle loro legittime istanze chiedendo alla commissione Attività Produttive, di concerto con quella che si occupa dei Lavori Pubblici, di fornire al più presto un quadro chiaro di ciò che sta accadendo e di ciò che accadrà nei prossimi mesi fino alla chiusura – prevista per il prossimo luglio – dei lavori”.

“Penso sia doveroso da parte di tutti noi, al di là delle appartenenze– prosegue la capogruppo Pd – lavorare per limitare quanto più possibile i disagi sia ai commercianti, già provati dalle conseguenze della pandemia e che proprio in relazione all’apertura del cantiere si sono visti sospendere tutte le autorizzazioni per le occupazioni del suolo pubblico che alle tante persone che vivono un’area già interessata da diverse problematiche”.