Pnrr: "A quali bandi ha aderito il Comune e con quali progetti?" L'interrogazione dei consiglieri di Alternativa per Benevento

Bandi del Pnrr scaduti, in scadenza o di prossima apertura: per quali il Comune di Benevento ha presentato progetti? E quali progetti?

E' l'oggetto dell'interrogazione dei consiglieri comunali di Alternativa per Benevento all'amministrazione: “Visti i Bandi per l’attuazione del PNRR relativi ad interventi in materia di edilizia scolastica, potenziamento del tempo pieno, mense e sport negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia, sostegno alle persone vulnerabili e anziani non autosufficienti, percorsi di autonomia per persone con disabilità, housing temporaneo” i consiglieri infatti interrogano: “se e quali progetti il Comune ha presentato, o intende presentare, per accedere ai fondi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per le seguenti Missioni e Componenti

-Missione 4- Comp.1- Mense asili nido e infanzia (Bando in scadenza il 28/2/2022)

-Missione 4- Comp.1 -Sport a scuola (Bando in scadenza il 28/2/2022)

-Missione 4- Comp.4- Riqualificazione edilizia scolastica (Bando scaduto)

-Missione 5- Comp.2- Sostegno persone vulnerabili (Bando aperto dal prossimo 01/03/2022)

-Missione 5- Comp.2- Percorsi di autonomia disabilità (Bando aperto dal prossimo 01/03/2022)

-Missione 5- Comp.2- Housing temporaneo (Bando aperto dal prossimo 01/03/2022)”