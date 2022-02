Regione: 2 milioni per trasporto. Abbate: "Aiuto a imprese colpite da covid" Il consigliere regonale: "Ristoro una tantum per far fronte alle esigenze finanziarie"

“La Giunta Regionale con Delibera n.544 del 30/11/2021, ha previsto un intervento di ristoro in forma di contributo a fondo perduto una tantum per far fronte alle esigenze finanziarie delle imprese esercenti nel trasporto turistico di persone mediante autobus coperti, particolarmente colpite dalla diffusione dell’epidemia”. A renderlo noto il consigliere regionale Gino Abbate.



“L’intervento - aggiunge - è finalizzato a sostenere gli operatori del settore del trasporto di persone con conducente (NCC), nello specifico del trasporto turistico mediante autobus coperti, particolarmente colpite dalle restrizioni imposte per il contenimento del contagio del Covid-19, mediante un intervento di indennizzo che operi in addizionalità e in complementarietà con gli interventi previsti nei provvedimenti statali.



Le risorse finanziare disponibili per l’intervento ammontano complessivamente a € 2.687.559,74. e potranno beneficiarne, previa presentazione di domanda, le Micro, Piccole e Medie imprese esercenti in ambito dei servizi turistici, mediante noleggio di autoveicoli con conducente: Non solo, la misura è rivolta anche ad altre tipologie di trasporti su strada di passeggeri ed in possesso di autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori, effettuato mediante noleggio di autobus.



Per accedere alle agevolazioni i richiedenti devono presentare apposita domanda di agevolazione, esclusivamente in modalità telematica, pena l’esclusione, accedendo al seguente link https://bandi.sviluppocampania.it.

La domanda – spiega - può essere presentata dalle ore 12.00 del giorno 09.03.2022 e fino alle ore 12.00 del giorno 08.04.2022.



I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza, dal diritto all’agevolazione:

• al rispetto delle disposizioni del presente avviso;

• a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso e dalle richieste di Sviluppo Campania Spa ad esso conseguenti, le informazioni eventualmente richieste;

• a conservare, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di erogazione dell’agevolazione la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di ammissibilità.



“Si tratta di una ulteriore misure che la Regione Campania – conclude il consigliere Abbate – ha adottato al fine di fronteggiare gli effetti negativi dei provvedimenti legati all'emergenza epidemiologica derivante dalla diffusione del virus COVID-19”.