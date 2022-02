Cataudo: "Bene finanziamento strada provinciale Ciardielli" Il consigliere provinciale di Forza Italia: "Impegno per i nostri territori"

“Apprendo con piacere che si è prossimi al finanziamento di un progetto esecutivo riguardante la viabilità Provinciale Ciardelli. Nello specifico, si tratta di 250.000 € per la sistemazione della viabilità del piano viario nel Comune di Ceppaloni, con le frazioni di San Giovanni e Beltiglio, fino al Comune di San Leucio del Sannio. Tale progetto, è stato inserito ed approvato col piano delle opere pubbliche quale allegato al bilancio nella seduta del consiglio provinciale del 3 marzo 2021. L'impegno e la dedizione per i nostri territori da parte mia, continua a dare risultati importanti ed è da stimolo per un sempre maggiore impegno al servizio della nostra Provincia” - Così il Consigliere Provinciale di Forza Italia, Claudio Cataudo.