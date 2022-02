Civico 22: vicini alla comunità ucraina. Nel nostro piccolo lavoriamo per pace A Benevento comunità ucraina rappresenta il 20 per cento di tutti gli stranieri sul territorio

Nella città di Benevento la comunità di stranieri più presente è composta da cittadini ucraini, che rappresentano il 19,8% di tutti gli stranieri presenti sul territorio.

Sono presenti in città anche 30 cittadini russi ed 11 cittadini della Bielorussia.

La Comunità di Civico22 si stringe attorno alla comunità ucraina presente a Benevento e nell’implorare ai grandi di tornare a dialoghi di pace, si prodigherà tra i piccoli perché anche in questa terra i cittadini russi ed i cittadini ucraini non smettano di parlarsi.

Nei prossimi giorni cercheremo di avviare forme di dialogo tra le comunità presenti a Benevento.