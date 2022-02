Parente: "Il consiglio comunale di Benevento è col popolo ucraino" Il presidente: "Condanniamo senza alcuna remora l'utilizzo della guerra"

"Il Consiglio Comunale di Benevento segue con grande apprensione la drammatica evoluzione delle manovre belliche in corso, ed è vicino al popolo ucraino in questo momento vittima di un’invasione che lascia tutto il Mondo con il fiato sospeso”.

Queste le prime dichiarazioni del Presidente del Consiglio Comunale Renato Parente che ha poi aggiunto: “Senza alcuna remora condanniamo, da cittadini italiani ed europei, l'utilizzo della guerra come strumento di risoluzione delle controversie e come mezzo di offesa alla libertà dei popoli, così come sancito dalla nostra Costituzione.

L’autodeterminazione di una Nazione non può essere calpestata da calcoli politici di parte, messi in atto attraverso la forza e la violenza.

La guerra appena esplosa comporterà inevitabilmente il sacrificio di numerose vittime innocenti, di fronte al dolore delle popolazioni coinvolte, lo sdegno e l’indignazione di queste ore si sommeranno alle preghiere di pace che da ogni parte sopraggiungono.

A tal proposito, invito i rappresentanti del Consiglio Comunale cittadino ad unirsi, al di là delle appartenenze religiose, alla giornata di digiuno e preghiera promossa da Papa Francesco per mercoledì prossimo, 2 marzo”.