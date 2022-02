Noi di centro: "Per consiglio distretto Eic serve lista unitaria" "Sistema idrico viste le tante criticità va governato da una classe dirigente inclusiva"

"Il sistema idrico nel territorio irpino-sannita, per le tante criticità, ha bisogno di essere governato da una classe dirigente inclusiva e non divisiva per cui riteniamo che sia indispensabile comporre una lista unitaria, con dentro tutte le forze politiche rappresentative, per il consiglio del distretto Eic Calore-Irpino". Così i segretari provinciali di Noi Di Centro di Benevento, Carmine Agostinelli, e Avellino, Ciro Aquino. "I seri problemi dell'Alto Calore sull'orlo del fallimento, le difficoltà del servizio idrico in tantissimi comuni sanniti in uno con la tematica della Diga di Campolattaro e dell'acqua alla Puglia necessitano di una condivisione strategica che porti tutte le forze politiche ad impegnarsi unitariamente nel Consiglio dell'Eic", aggiungono Agostinelli e Aquino che poi ribadiscono a nome del partito di Mastella "lealtà al governo regionale guidato dal presidente De Luca che è stato il primo a comprendere la necessità di allargare la coalizione al Centro. È quello lo schema da seguire, diversamente il Pd è condannato alla perenne sconfitta".