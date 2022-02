Azione: "Domani alle 18 flash mob per l'Ucraina all'Arco di Traiano" L'annuncio dell'organizzazione provinciale del partito di Calenda

In queste ore è in corso un attacco al popolo ucraino, alle democrazie, al mondo libero. Nel 2019 eleggendo Zelensky al 73% gli ucraini hanno ribadito una scelta, stare dalla parte dei popoli liberi. Putin per questo li sta punendo con bombe e carri armati, spezzando vite, con l’obiettivo di rifarne una colonia, un’autocrazia, al pari della sua Russia, demolendone sovranità e stato di Diritto. Putin non teme la Nato ma, in primis, democrazia e libertà. In una parola, Putin teme l’Europa e i suoi valori. Ecco perché la difesa dell’Ucraina è la sicurezza dell’Europa. L'Ucraina ha il diritto di poter guardare all’Europa come il suo destino migliore. Le crisi recenti dimostrano che serve da parte europea una risposta univoca e forte. La democrazia, l'indipendenza e l'integrità territoriale di ogni Paese sovrano non possono essere violate. E noi non possiamo stare a guardare. Per questo, in forza dell’accordo federativo nazionale tra Azione e +Europa, abbiamo deciso di essere presenti insieme domani alle ore 18:00 all’Arco di Traiano, per un flash mob per non lasciare da solo il popolo ucraino.