Lonardo: un corridoio umanitario per parenti dei cittadini ucraini in Italia L'interrogazione della senatrice sannita

“Ho presentato, oggi, in Senato, una interrogazione parlamentare al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, ed al Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, per chiedere l’attivazione urgente di corridoi umanitari per i parenti, che ne facciano richiesta, dei cittadini ucraini regolarmente residenti sul territorio nazionale".

Così la senatrice della componente Idea-Cambiamo!-Europeisti-Noi di centro (Noi Campani) del gruppo Misto, Sandra Lonardo.

"Numerose, infatti, sono le richieste di aiuto da parte dei cittadini ucraini soggiornanti in Italia, inerenti la possibilità di fare giungere qui i propri genitori, figli, fratelli, per fuggire da una situazione di pericolo, in ragione delle note vicende che coinvolgono il Paese.

Ecco perché ritengo che sia quantomai necessario, in questo momento storico, riconoscere loro il diritto al rilascio di un visto umanitario; e non si tratta del riconoscimento in via generale ed astratta a ricorrere al VTL al fine di consentire di presentare domanda di protezione internazionale in uno stato UE, ma del ricorso ad uno strumento fondato sulle previsioni di un Regolamento Europeo, che viene utilizzato al fine specifico di scongiurare una eccezionale, documentata e peculiare situazione di imminente pericolo di violazione dei diritti umani fondamentali, nel quale si deve individuare uno dei motivi umanitari richiamati dalla normativa eurocomunitaria”.