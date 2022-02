Matteo Renzi sarà nel Sannio a settembre L'annuncio di Alessandro Di Santo a margine dell'assemblea nazionale di Italia Viva

“Matteo Renzi sarà nel Sannio nel prossimo mese di settembre”. Lo rende noto Alessandro Di Santo, il primo sindaco della provincia di Benevento di “Italia Viva”, a margine dell’assemblea nazionale del partito che si è tenuta oggi a Roma.

“E’ stata l’occasione - dice Di Santo a margine della convention – per ascoltare il programma politico che del leader di Italia Viva intende portare avanti in Italia e instaurare relazioni con esponenti dell’attuale Governo, come con la ministra per le Pari Opportunità e la famiglia Elena Bonetti e con Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera dei deputati”.

“Non a caso – continua Di Santo – insieme all’assessore regionale all’agricoltura Nicola Caputo abbiamo concordato di organizzare a breve in Campania due iniziative sulle pari opportunità, una a Caserta e l’altra a Benevento o a Castelvenere, con la partecipazione della ministra Bonetti”.

“Sono certo – conclude il Sindaco – che i rappresentanti di Italia Viva nel Governo Draghi sapranno essere sensibili alle esigenze e alle richieste che provengono dalle aree interne della nostra regione”.