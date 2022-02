Ente Idrico: intesa dem- mastelliani. Damiano sarà nuovo coordinatore Il sindaco di Montesarchio guiderà l'Ente Idrico Calore Irpino

Ha colpito nel segno l'appello dei mastelliani di andare uniti, viste le numerose criticità, a governare l'Ente Idrico Calore – Irpino. Pd e Mastelliani per l'area beneventana, l'area vicina ad Alaia, quella vicina al sindaco di Avellino Gianluca Festa e poi Italia Viva, infatti, hanno raggiunto l'intesa benedetta anche chez Palazzo Santa Lucia, dal vice di De Luca, Bonavitacola.

Il presidente (oggi “coordinatore”), sarà Franco Damiano: che è uomo dem a tutti gli effetti, avendo rinnovato la sua tessera, ma che ha buoni rapporti anche col sindaco di Benevento, Clemente Mastella. Tant'è che Damiano arriva da coordinatore su indicazione di Mastella, non da sindaco di Montesarchio (anche in considerazione delle rispettive scadenze di mandato, nel 2026 quella di Mastella, nel 2023 quella di Damiano).

Un'intesa auspicata in maniera manifesta dai mastelliani nei giorni scorsi, con i coordinatori provinciali di Noi Di Centro di Benevento, Carmine Agostinelli, e Avellino, Ciro Aquino, che avevano dichiarato in una nota: “I seri problemi dell'Alto Calore sull'orlo del fallimento, le difficoltà del servizio idrico in tantissimi comuni sanniti in uno con la tematica della Diga di Campolattaro e dell'acqua alla Puglia necessitano di una condivisione strategica che porti tutte le forze politiche ad impegnarsi unitariamente nel Consiglio dell'Eic”.