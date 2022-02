Perifano a Parente: "Emergenza economica con caro bollette: serve consiglio" "Comune deve istituire fondo di solidarietà per chi non riesce a pagare"

Lettera aperta del portavoce di ‘Alternativa per Benevento’ Luigi Diego Perifano a Renato Parente, presidente del Consiglio Comunale: “Guerra determina ulteriori difficoltò, non bastano gli sforzi del Governo”

“Caro Presidente,

ancora una volta la tragedia della guerra si consuma nel cuore dell’Europa, con il suo carico di conseguenze nefaste per milioni di civili inermi.

Già i consiglieri comunali del PD ti hanno chiesto di convocare il Consiglio per dar voce,in modo unitario, alle preoccupazioni ed allo sdegno dei beneventani per l’aggressione armata perpetrata nei confronti dell’Ucraina.

Io aggiungo un’altra buona ragione per riunire quanto prima l’assise cittadina.

La guerra sta spingendo ancora più in alto gli aumenti delle bollette di gas e luce ( anche fino all’80%).È impossibile non accorgersi di come sia in atto una vera e propria emergenza economica : moltissime famiglie non riescono oramai a far fronte alle necessità quotidiane, con salari e stipendi che se ne vanno in gran parte per pagare le bollette . Non meno allarmante è la situazione di tante piccole e medie attività commerciali ed imprenditoriali che, già fiaccate dalle conseguenze della pandemia, devono fare i conti con un aumento vertiginoso dei costi di produzione.

Di fronte ad un quadro così critico, che rischia di aprire altre ferite nella nostra comunità, non possiamo fermarci alle misure che il Governo intende attuare per contrastare il caro bollette. Anche il Comune di Benevento deve fare la sua parte, prevedendo nel bilancio un apposito fondo di solidarietà per aiutare chi è maggiormente in difficoltà; aprendo uno sportello che trasferisca agli utenti tutte le informazioni utili per usufruire delle agevolazioni governative; attivando un tavolo di concertazione con i rivenditori di energia elettrica e gas naturale per la corretta gestione di pagamenti rateali, morosità e insolvenze; avviando, sul modello di altre Città, anche una campagna per la raccolta di contribuzioni volontarie per pagare le bollette degli anziani che vivono con la sola pensione sociale.

Mi affido, allora, alla tua sensibilità , ed al tuo senso di responsabilità, per giungere, nel più breve tempo, alla convocazione di una seduta consiliare che possa dare un segno concreto della vicinanza e della fattività delle istituzioni in un momento così difficile per tanti nostri concittadini”.