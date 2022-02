Quasi un milione per bolletta telefono. De Stasio: "Com'è possibile?" "Somma esagerata e ingiustificabile per la sola linea fissa di un Comune"

Sul caso delle utenze telefoniche fisse del Comune di Benevento, e della spesa al top in Italia (oltre 900mila euro), emerso dal report di "Gazzetta Amministrativa", interviene la consigliera di Prima Benevento, Rosetta De Stasio, interrogando il sindaco Mastella.



La De Stasio infatti attacca: "il Comune di Benevento spende per le utenze telefoniche fisse la somma di € 900.000,00 nell’arco di un anno; tale somma appare assolutamente esagerata ed ingiustificabile, anche in considerazione dei contratti proposti e stipulati dai vari gestori telefonici; il Comune di Benevento, proprio perché Ente pubblico, avrebbe senza dubbio dovuto stipulare contratti di telefonia vantaggiosi, in considerazione che le spese telefoniche costituiscono una spesa pubblica;

la somma di € 900.000,00 annue riguarderebbe solo le utenze telefoniche fisse, e quindi alla stessa andrebbe aggiunto il costo delle utenze mobili in uso al Comune di Benevento; anche le innumerevoli telefonate domenicali del Sindaco ai cittadini di Benevento, sia sulle utenze fisse che su quelle cellulari, da ormai quasi tre

anni, e cioè dall’inizio della pandemia, non raggiungerebbero comunque uncosto simile, pur dovendosi considerare ormai del tutto ingiustificate".



Per questo, oltre a domandare se vi sono figure professionali che stipulano i contratti di telefonia, la De Stasio chiede a Mastella: " se è vero che la spesa sostenuta dal Comune di Benevento per le utenze telefoniche fisse ammonta ad € 900.000,00 annue, e comunque a quanto ammonta negli ultimi tre anni;

se è stata individuata una figura professionale specifica presso il Comune di Benevento che abbia provveduto alla scelta dei gestori telefonici e dei

contratti da stipulare, ed in ogni caso chi abbia provveduto a tali adempimenti;



Se è stata individuata presso il Comune una figura che eserciti il controllo sulla spesa per le utenze telefoniche, e comunque chi esercita tale controllo,

trattandosi di soldi pubblici;



Quante utenze telefoniche fisse sono intestate al Comune di Benevento ed in base a quali criteri;



Quali utenze telefoniche fisse vengono comunque pagate dal Comune di Benevento e rispetto alle quali potrebbe ravvisarsi un uso improprio;

Quali utenze telefoniche mobili sono intestate al Comune di Benevento;

Se intende modificare eventualmente i contratti di telefonia in essere;



Quali provvedimenti intende adottare per la doverosa e necessaria limitazione della spesa relativa alle utenze telefoniche fisse e mobili;



Quali e quante utenze relative a gas, acqua ed energia elettrica risultano intestate al Comune di Benevento;



Quale spesa è stata sostenuta dal Comune nell’anno 2021 per la fornitura di gas, di acqua ed energia elettrica.



Quali provvedimenti intende adottare con particolare riferimento alle forniture di energia elettrica e gas, soprattutto in considerazione dei recenti

massicci aumenti delle stesse"