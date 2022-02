Guerra in Ucraina, consiglio comunale straordinario a Benevento Domani alle 9 per la condanna dell'aggressione russa

Il presidente Renato Parente ha convocato per domani, 1° marzo, con inizio alle ore 9 una seduta straordinaria urgente del Consiglio comunale in modalità mista (in presenza e da remoto) per la trattazione del seguente ordine del giorno: “Approvazione di una mozione di condanna dell’aggressione russa all’Ucraina e della guerra come mezzo di soluzione dei conflitti”. La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Comune

di Benevento raggiungibile dal link presente sulla homepage del sito istituzionale dell’Ente o all’indirizzo:

https://www.youtube.com/channel/UCxDfgy1Tk9izdEtj6yj-6Xg