Contratto di fiume, Maglione: "Dopo basso Calore, si punti a Isclero" La proposta del deputato del Movimento cinque stelle

“Lo schema adottato per il contratto di Fiume ‘Basso Calore Beneventano’ venga adottato anche per il fiume Isclero. E’ un invito che già in precedenza ho posto agli attori istituzionali del territorio e alla Regione Campania e che rinnovo oggi, alla luce degli importanti passi in avanti fatti nella progettualità relativa al ‘Basso Calore’”. Così in una nota il deputato Movimento cinque stelle, Pasquale Maglione.

“Il contratto di fiume - prosegue Maglione - è uno strumento di programmazione che può rivelarsi molto utile per la riqualificazione ambientale, ma anche per sollecitare quei processi partecipativi, aperti e inclusivi, che possono coinvolgere enti e associazioni del territorio, con risvolti sociali ed economici molto interessanti. Il fiume Isclero pone molte criticità, eppure l’adozione di questo strumento potrebbe aiutarci a superarle. Faccio un ulteriore passo avanti. Così come per il ‘Basso Calore Beneventano’, propongo che anche per l’Isclero sia individuato nell’ente parco del Taburno Camposauro il soggetto deputato a coordinare il processo, lasciando ai singoli partner la parte attuativa. Una proposta concreta – sostiene ancora il deputato sannita - che è frutto del merito maturato dall’Ente sul campo, avendo dimostrato di saper attivare i processi necessari alla progettualità”.