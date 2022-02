Pd: Cacciano nomina due vicesegretari Giovanna Petrillo e Pio Canu vice di Cacciano. Vicepresidenti Romeo Capozzo e Ramona Iannotta

Ulteriori tasselli nella nuova stagione del Pd di Benevento, nella mattinata di oggi, lunedì 28 febbraio, il neo Segretario Provinciale, Giovanni Cacciano, ha provveduto alla nomina dei due vice segretari Provinciali nelle persone di Giovanna Petrillo, con delega alla missione «Prossimità, politiche del lavoro e contrasto alle diseguaglianze» e Pio Canu, con delega alla missione «Sostenibilità, Ambiente e Rifiuti».

Seguirà, nei prossimi giorni, la nomina della Segreteria Provinciale.

Come è noto, sabato scorso (26 febbraio), nella suggestiva cornice di palazzo Ionni, a Molinara, si è chiuso il Congresso Provinciale 2022 del Partito Democratico del Sannio, con la proclamazione, ai sensi del Regolamento, di Giovanni Cacciano alla guida del partito.

Antonella Pepe è stata eletta presidente dell’Assemblea provinciale, con Romeo Capozzo e Ramona Iannotta, vice presidenti.

Sono state anche elette la Direzione Provinciale e la Commissione di Garanzia composta da Giovanni Zarro (indicato Presidente), Gabriella Porcaro, Antonio Biscardi, Leonardo Zeppa e Maria Antonietta Iannella.

Confermato, infine, Tesoriere, Pio Antonio Petrone.

Per effetto dell’elezione in Direzione di Luigi (Gino) Velleca e Antonio Ciervo, sono subentrati in Assemblea Emanuele Zuzolo, Segretario del PD di Dugenta, e Antonio Buffolino, Segretario del PD di Durazzano.