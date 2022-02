Tajani benedice il percorso di Forza Italia Benevento: inaugurerà la segreteria Incontro a Napoli col coordinatore nazionale

È stato convocato un vertice regionale a Napoli con il Coordinatore Nazionale, Antonio Tajani.



Presenti all’incontro il Coordinatore Regionale in Campania, Domenico De Siano; il Vice Coordinatore vicario, Fulvio Martusciello, il Deputato, Antonio Pentangelo; i Consiglieri Regionali, Stefano Caldoro e Annarita Patriarca ed i Vice Coordinatori regionali Francesco Maria Rubano e Franco Silvestro.



“Per il Movimento sannita e’ stato un appuntamento di rendicontazione positivo. Unitamente a Fulvio Martusciello abbiamo presentato, infatti, i risultati conseguiti sino ad ora, dopo un momento di difficoltà per il partito sannita ormai alle spalle. Abbiamo presentato numeri e programmi, in linea con il pragmatismo che la dirigenza sannita sta offrendo al partito e al centrodestra. Dirigenti che contribuiscono ad ampliare l’azione in ogni Comune, una classe di Amministratori locali competente, un Consigliere provinciale eletto recentemente e un’azione politico - programmatica crescente in tutta l’area della nostra Provincia. Questa e’ la nuova Forza Italia sannita. Il Coordinatore nazionale, Antonio Tajani, un punto di riferimento fondamentale per tutti noi, sta attenzionando il lavoro che si sta producendo nel Sannio. Sarà infatti, egli stesso ad inaugurare la segreteria provinciale, cogliendo l’occasione per incontrare personalmente i militanti e la classe amministrativa del territorio” - Così in una nota il Coordinamento di Forza Italia in Provincia di Benevento.