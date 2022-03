Non c'è pace nel centrodestra sannita. Fi e Lega: "Fdi sta con Mastella" I due partiti contro il coordinatore dei meloniani: "Ora capiamo: Matera aiuta Mastella"

Ancora problemi nel centrodestra sannita, la cui unità è un miraggio da tempo, visto quanto accaduto già per le ultime elezioni comunali a Benevento.

Se prima era Forza Italia ad aver optato per l'Aventino, rifiutando di appogiare Rosetta De Stasio come candidato sindaco, oggi è Fratelli d'Italia a non condividere le logiche di coalizione.

Infatti Forza Italia e Lega attaccano: “Mercoledì 2 marzo si riunirà la coalizione di centro destra. Registriamo l’assenza di Fratelli d’Italia, già anticipataci dal Coordinatore provinciale, Domenico Matera.



Comprendiamo il disagio che Matera avrebbe nel sedersi intorno al tavolo dell’alleanza, ricostruitasi alle recenti elezioni provinciali, in seguito alla frattura determinata dalla precedente dirigenza di Forza Italia (poi trasmigrata nel partito di Mastella).



Apprendiamo inoltre che Mastella sia stato l’interlocutore politico del Coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, in occasione della composizione delle liste per il rinnovo degli organi politici dell’Ente Idrico Campano; Matera, infatti, ha trattato con Mastella la candidatura, in seno all’Ente idrico irpino - sannita, del Sindaco di Bonea, suo uomo politico di fiducia e sostenitore di Fdi in Provincia di Benevento. Un caso quindi la sua assenza?



Ora comproviamo le motivazioni per le quali Matera tentava, senza riuscirci, di far saltare la nostra lista alle elezioni provinciali. Ora comproviamo i suoi gratuiti ed improduttivi attacchi indirizzati, la scorsa settimana, alla Consigliera Comunale di Benevento di area Centro Destra, Rosa De Stasio, e al Consigliere Provinciale di Forza Italia, Claudio Cataudo. Ora comproviamo anche i suoi reiterati “no” a partecipare ad un tavolo di centro destra, invito più volte avanzatogli da gennaio ad oggi. Matera sta esponendo il centro destra sannita ad un pubblico ludibrio. Inviteremo i Coordinatori regionali di Forza Italia e della Lega a rappresentare, ai vertici campani di Fratelli d’Italia, le strategie filo mastelliane di Domenico Matera, il quale tenta, a nostro avviso e alla luce di fatti inequivocabili, di aiutare un soggetto politico - Mastella - di certo non in linea con l’apprezzata leader Nazionale Giorgia Meloni. La Lega e la nuova Forza Italia sannita, avendo superato la frattura registrata alle elezioni comunali di Benevento Città, continueranno a portare avanti e a tutelare il percorso politico tracciato a novembre scorso, dimostrando coerenza e rispetto per il popolo di centro destra, che ad oggi risulta essere maggioritario all’interno del territorio sannita” -