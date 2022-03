Diga Campolattaro, Maglione: "Con il Pnrr l’agricoltura del Sannio riparte" "La decisione della Giunta di coprire interamente anche le opere irrigue è un'ottima notizia"

“Con la definitiva programmazione delle risorse finanziarie rese disponibili dal Pnrr e dalla Regione Campania per la diga di Campolattaro, si può finalmente sperare in una fase di crescita per il comparto agricolo locale. La decisione della Giunta regionale di coprire interamente anche le opere irrigue, da realizzare insieme a quelle di potabilizzazione, è un’ottima notizia. È doveroso ringraziare la Coldiretti e il presidente Gennaro Masiello per l’impegno propulsivo a sostegno di questo progetto, che sin dal primo momento ho condiviso e sostenuto”. Così il deputato M5S Pasquale Maglione che in una nota aggiunge: “Le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza se destinate a progetti strategici possono rivoluzionare l’economia locale che ha nel comparto agricolo il suo asset principale. A tal fine, auspico ancora una volta che a corredo delle progettualità già in fieri per il Sannio, si riesca anche a concretizzare la costituzione di un hub per il comparto vinicolo e agricolo in generale. Una struttura di interscambio merci e deposito a corollario dell’Alta velocità Napoli/Bari, che risponderebbe allo scopo di agevolare un settore che rappresenta un’eccellenza del made in Sannio. Spero, quindi, che gli approfondimenti in corso consegnino in tempi brevi una ulteriore progettualità - utile allo sviluppo per il territorio - e che tutti, in tal senso, facciano la propria parte affinché prevalga l’interesse dell’intera comunità”.