Centrodestra caos. In Fratelli d'Italia si apre anche il fronte interno Paolucci difende Matera. Ma Santanelli attacca: "Solo ipotesi dialogo con Mastella lascia basiti"

Sempre tesa la situazione del centrodestra: dopo il fuoco di Forza Italia e Lega su Fratelli d'Italia si apre anche un fronte interno al partito.

Da un lato il responsabile Aree Interne del partito della Meloni, Federico Paolucci prende le difese di Matera: “Le dietrologie non portano certo beneficio a una coalizione di Centrodestra che ha già mostrato di non saper essere unita negli ultimi appuntamenti amministrativi. Fratelli d’Italia ha dovuto registrare alle elezioni comunali di Benevento il comportamento quantomeno discutibile di Forza Italia (che ha ufficialmente aderito alle liste di Mastella) e della Lega (che ha, attraverso la sua candidata da noi infaustamente sostenuta, appoggiato apertamente il candidato del PD alle comunali).

Nonostante ciò - continua Paolucci - alle elezioni provinciali abbiamo lealmente contribuito alla formazione di una lista unitaria di Centrodestra, candidando uno degli esponenti più giovani e promettenti, Alessio Ermenegildo Scocca - consigliere comunale di Pietrelcina - pur sapendo che tale contributo avrebbe favorito esclusivamente l’elezione di un consigliere di un partito alleato” E a Forza Italia e Lega dice: “Forza Italia e Lega dovrebbero avere l'umiltà di riconoscere come grazie al nostro comportamento leale nei confronti della coalizione (e determinante in termini elettorali), possono occupare uno scranno al Consiglio comunale e una cadrega al Consiglio provinciale, che non avrebbero ottenuto senza il nostro, pur marginale (come il loro) apporto; dovrebbero avere l'umiltà, inoltre, di riconoscere che siamo fieri della lealtà da noi offerta e non abbiamo chiesto nulla in cambio”.

Dall'altro però la coordinatrice del circolo cittadino “La Città che Sale”, Ida Santanelli, chiede chiarezza, perché solo il sospetto di un dialogo tra Mastella e Matera sarebbe a suo dire inaccettabile: “-Essendo Fratelli d’Italia alternativo al Partito Democratico e a Noi di centro- l’ennesimo partito di centro mobile mastelliano- chiunque abbia interloquito con Mastella lo ha fatto a titolo personale, non essendo stato convocato nessun organo di partito per concordarlo, considerato peraltro che il Sindaco di Benevento attualmente si colloca nel centrosinistra, supportando l’amministrazione del Presidente della Regione De Luca e il Governo Draghi”.

E sul centrodestra unito: “Da alcuni anni, per responsabilità diffuse, nel Sannio non si è voluto costruire un centrodestra competitivo, evitando di far emergere leadership che potessero intralciare ambizioni personali di alcuni dei suoi attori che irresponsabilmente hanno condotto i rispettivi partiti a percentuali risibili”;

E per quanto attiene alla situazione attuale, secondo Santanelli, è necessario un chiarimento interno: “Il solo fatto che si paventino accordi trasversali da parte del commissario provinciale Matera, insinuando che chi dovrebbe rappresentare la nostra comunità politica- fatta di militanti, giovani, dirigenti e amministratori che con sacrificio coltivano da sempre la politica per passione- avrebbe contrattato una poltrona per un Sindaco suo amico ci lascia basiti. Auspichiamo che quanto prima il commissario provinciale Matera applichi lo Statuto di Fratelli d’Italia, costituendo e convocando gli organi statutari per concordare la linea politica da adottare e rilanciare l’azione politica con proposte sostenibili per il nostro territorio e per il governo dell’Italia.Viviamo una fase storica drammatica sotto tutti i punti di vista che reclama una classe dirigente responsabile, all’altezza delle complesse sfide che ci attendono”.