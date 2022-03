Consiglieri minoranza rinunciano a gettone presenza: "Andrà a popolo ucraino" "Gesto di solidarietà: sarà destinato a beni di prima necessità per chi è colpito da guerra"

I consiglieri iscritti a tutti i gruppi di minoranza a palazzo Mosti hanno deciso di rinunciare al gettone di presenza maturato in occasione del Consiglio Comunale di martedì 1 marzo chiedendo che l’importo venga destinato a un’associazione che, in virtù di appositi accordi con il Comune di Benevento, si occupa di reperire beni di prima necessità a favore della popolazione ucraina colpita dall’invasione militare russa.

A lanciare la proposta, proprio in occasione della seduta d’Aula di ieri, era stato il consigliere Vincenzo Sguera (Civici e Riformisti). L’iniziativa ha dunque trovato immediata e totale condivisione da parte di tutti gli esponenti dell’opposizione: Floriana Fioretti, Raffaele De Longis, Giovanni De Lorenzo, Marialetizia Varricchio (Pd); Angelo Miceli, Luigi Diego Perifano (Città Aperta); Angelo Moretti, Giovanna Megna (Civico 22); Luigia Piccaluga Principe (Centro Democratico); Rosetta De Stasio (Prima Benevento); Antonio Picariello (Misto).

“Si tratta di un primo gesto di solidarietà alla comunità ucraina che certo non resterà isolato. Vogliamo far sentire in maniera forte e concreta la nostra vicinanza alla popolazione colpita dalla guerra e ogni iniziativa di soccorso, aiuto e accoglienza dei cittadini ucraini – molti già presenti da anni sul territorio beneventano e sannita – troverà il nostro sostegno”.