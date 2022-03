Il centrodestra sannita va avanti: "ora tavolo permanente" Fratelli d'Italia non partecipa: "L'auspicio è la coesione"

Nessun accenno a Fratelli d'Italia dopo l'ultimo incontro del centrodestra sannita: “Si sono riuniti i Coordinamenti Cittadini e Provinciali di Forza Italia e della Lega per Salvini Premier; al tavolo, presenti il Coordinatore Cittadino Lucio Lonardo, il Commissario Provinciale, Francesco Maria Rubano ed il Consigliere Provinciale, Claudio Cataudo, per Forza Italia e il Coordinatore Cittadino, Alberto Mignone, la Vice Coordinatrice Provinciale, Giulia Ocone ed i componenti Luigi Bocchino e Vincenzo Lombardi, per la Lega.



Si è deciso di costituire un tavolo permanente di confronto e discussione sulle tematiche che interessano la vita politica e sociale del Sannio. In vista delle elezioni amministrative di quest’anno, che interesseranno 11 comuni della Provincia di Benevento, il Coordinamento si è impegnato, pur nella specificità delle liste civiche che si andranno certamente a formare, ad individuare a breve scadenza i candidati che possano rappresentare al meglio i valori del centro destra.



Per quanto riguarda l’elezione del nuovo Presidente della Provincia, che si terrà sempre nel 2022, data la particolarità del sistema elettorale, l’impegno sarà rivolto a convergere su un candidato, anche terzo, che possa garantire realmente gli interessi del Sannio e giammai di “bottega” come si assiste vergognosamente da anni.



A breve, inoltre, sarà organizzato un incontro pubblico sulle tematiche della Città capoluogo e sulle iniziative necessarie al rilancio di Benevento e dell’intero Sannio".



Se non un laconico: "L’auspicio dei partecipanti è che la coesione ritrovata in occasione delle ultime elezioni provinciali possa proseguire anche negli appuntamenti amministrativi di primavera, tenendo presente che il popolo del centrodestra, maggioritario anche nella nostra provincia, invoca l’unità e la partecipazione di tutte le forze politiche che appartengono allo schieramento” -